Petroleiros paralisam atividades na sexta-feira e avaliam estado de greve contra privatizações

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e seus sindicatos aprovaram um calendário de assembleias para avaliar uma possível greve da categoria, contra a retomada do processo de privatização de ativos da Petrobrás, encaminhado pela diretoria executiva ao Conselho de Administração da companhia. Além disso, os petroleiros já aprovaram uma paralisação nacional da categoria prevista para acontecer na próxima sexta-feira (24).

A paralisação da FUP é uma reação à decisão da Petrobrás de prosseguir com a venda do Polo Norte Capixaba, Polos Golfinho e Camarupim (ES), Polos Pescada e Potiguar (RN) e Lubnor (CE), contrariando pedido do Ministério de Minas e Energia, que solicitou à Petrobrás a suspensão da venda de ativos da petroleira por 90 dias, para análise e reavaliação.

A decisão foi criticada pelo coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, que disse que a deliberação rápida da diretoria da Petrobrás vai contra o projeto eleito de descontinuidade do "desmonte". “É inadmissível que profissionais alinhados ao governo anterior sigam entranhados na gestão da empresa, inviabilizando e boicotando o programa de governo que foi aprovado nas urnas”, afirmou Bacelar.

