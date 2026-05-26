PF apura R$ 25 milhões em ataques políticos digitais

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação Palanque Digital para apurar um suposto esquema de uso de recursos públicos em ataques políticos digitais, ações de desinformação e promoção de agentes políticos no Amapá, envolvendo contratos de publicidade institucional que somam cerca de R$ 25 milhões, informa Mirelle Pinheiro, do Metrópoles.

Segundo a investigação, os valores teriam origem em contratos firmados no âmbito da Prefeitura de Macapá e, de acordo com a PF, podem ter sido utilizados de forma irregular para financiar influenciadores digitais, empresas e veículos de comunicação voltados à divulgação de conteúdos político-eleitorais.

A operação cumpre 35 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. As diligências ocorrem em Macapá (AP), Belém (PA) e Canela (RS), dentro da apuração que busca identificar a estrutura e o funcionamento da rede investigada.

PF apura suposta estrutura de desinformação

A Operação Palanque Digital mira uma possível engrenagem organizada para produzir e disseminar material manipulado. A apuração também aponta para campanhas digitais direcionadas à autopromoção de agentes políticos e a ataques contra adversários.

De acordo com a PF, recursos que deveriam ser aplicados em comunicação institucional teriam sido desviados da finalidade prevista para abastecer a atuação dessa rede. A suspeita é que contratos públicos de publicidade tenham servido como fonte de financiamento para ações de caráter político-eleitoral.

Contratos de publicidade estão no centro da investigação

Os contratos investigados somam aproximadamente R$ 25 milhões. Para a PF, há indícios de que a verba pública destinada à comunicação institucional foi usada para impulsionar conteúdos ligados a disputas políticas, com participação de influenciadores, empresas e veículos de comunicação.

A investigação busca esclarecer se houve desvio de finalidade no uso dos recursos públicos e se a estrutura teria atuado de forma coordenada para promover agentes políticos e prejudicar adversários no ambiente digital.

Crimes eleitorais e lavagem de dinheiro são investigados

A PF apura possíveis crimes eleitorais, lavagem de dinheiro, organização criminosa e delitos contra a administração pública. A corporação também afirma que novas infrações poderão ser identificadas conforme o avanço das investigações.

A Operação Palanque Digital segue em andamento com a análise do material apreendido nos endereços ligados aos investigados em Macapá, Belém e Canela.