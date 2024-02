PF desmente detenção de youtuber português bolsonarista que veio para o ato na Paulista

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) desmentiu a versão apresentada pelo youtuber português bolsonarista Sérgio Tavares de que teria sido impedido de entrar no Brasil por motivos políticos.

Tavares, que divulgou um vídeo em suas redes sociais reclamando do suposto impedimento, afirmou que veio ao Brasil para participar do ato bolsonarista deste domingo (25), em São Paulo.

No entanto, segundo informações da PF, o motivo da retenção do youtuber no setor de imigração foi a falta de um visto adequado para exercício de atividades profissionais no país. Durante o processo de imigração, Tavares teria mencionado que sua viagem tinha como propósito o trabalho, o que exigiria uma autorização específica não apresentada por ele. >>> SAIBA MAIS: Youtuber português que deu espaço para Bolsonaro atacar o Judiciário brasileiro diz que foi retido pela PF e é desmentido

“Tal indivíduo teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento. Todavia, para isso, é necessário um visto de trabalho, o que ele não apresentou”, diz a nota da corporação.

Além disso, a nota da PF destaca que o português foi questionado sobre declarações feitas por ele em relação à democracia brasileira. Tavares atacou o sistema democrático do país, referindo-se a ele como uma “ditadura".

Apesar dos contratempos, a PF informou que o jornalista português foi liberado, permitindo sua permanência no Brasil.

