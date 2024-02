Youtuber português que deu espaço para Bolsonaro atacar o Judiciário brasileiro diz que foi retido pela PF e é desmentido

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O youtuber português de extrema direita Sérgio Tavares diz ter sido retido pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), na manhã deste domingo (25). Tavares afirma ser jornalista e que veio ao Brasil para cobrir o ato convocado por Jair Bolsonaro (PL), marcado para esta tarde na avenida Paulista.

No início de fevereiro, Tavares usou o YouTube para divulgar uma entrevista que fez com Bolsonaro, onde o ex-mandatário desferiu ataques contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e voltou a colocar dúvidas sobre a higidez do sistema eleitoral brasleiro.

continua após o anúncio

Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a PF decidiu apreender o passaporte de Tavares e investigar a situação porque, segundo a lei brasileira, ele precisaria apresentar um visto de trabalho para realizar a cobertura jornalística da manifestação.

"Estou sendo interrogado pela Polícia Federal sobre declarações minhas sobre urnas, fraude eleitoral, ditadura do judiciário e vacinas. Por orientação do advogado de defesa, mantenho-me em silêncio”, disse Tavares em mensagens enviadas a grupos de WhatsApp, de acordo com a reportagem.

continua após o anúncio

Em nota, a PF afirmou que, "em relação ao vídeo que circula em redes sociais de um cidadão português alegando que foi indevidamente impedido de entrar no Brasil, a Polícia Federal informa que tal alegação é falsa" e que está “conduzindo o procedimento padrão para avaliar a situação do indivíduo, verificando se ele está no país a turismo ou a trabalho e por quanto tempo pretende permanecer no país, seguindo o protocolo regular de admissão de estrangeiros".

"Além disso, o estrangeiro foi indagado sobre comentários que fez sobre a democracia no Brasil, afirmando que o pais vive um "ditadura do Judiciário", além de outras afirmações na mesma linha, postadas em suas redes sociais. Vale ressaltar que as mesmas medidas são adotadas por padrão na grande maioria dos aeroportos internacionais", destaca um outro trecho da nota da PF sobre o caso.F sobre o caso.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: