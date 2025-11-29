PF faz operação para apurar falsa ameaça de bomba em voo da Azul

247 - A Polícia Federal abriu uma nova etapa de investigação sobre a falsa ameaça de artefato explosivo registrada em um voo da Azul Linhas Aéreas em agosto deste ano. O episódio ganhou destaque após obrigar a aeronave, que partira de São Luís em direção a Campinas, a realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília. A Operação Plano de Voo foi deflagrada neste sábado (29), com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um endereço ligado à principal investigada, localizado em Santa Catarina.

Pouso emergencial e evacuação de passageiros

A ameaça acionou equipes de segurança, provocou a evacuação total da aeronave e levou à inspeção completa do jato. Embora nenhum explosivo tenha sido encontrado, a PF afirma que a conduta pode configurar os crimes de ameaça e atentado contra a segurança do transporte aéreo.

Investigação sob sigilo e possíveis conexões

A corporação informou que as apurações seguem em sigilo para esclarecer as circunstâncias do caso e averiguar se há relação entre o episódio e ocorrências semelhantes registradas em outros aeroportos do país.

Operação busca ampliar detalhes do caso

Com o material apreendido, os investigadores pretendem aprofundar a análise sobre o planejamento da falsa comunicação de explosivo, possíveis motivações e eventual colaboração de terceiros. A PF ressaltou que novas diligências poderão ser adotadas conforme o avanço do inquérito.