PF investiga cinco suspeitos pela morte de Bruno Pereira e Dom Phillips

247 - A Polícia Federal investiga ao menos cinco pessoas envolvidas no assassinato do indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, no Vale do Javari, na Amazônia.

A PF acredita que além de dos irmãos Oseney da Costa e Amarildo dos Santos, que confessaram o crime, outros três suspeitos estariam envolvidos diretamente na morte de Bruno e Phillips. Um terceiro teria auxiliado na execução, outro na ocultação dos corpos e o quinto seria o mandante. Os nomes dos três, entretanto, não foram revelados.

De acordo com reportagem do G1, há indícios mais fortes a respeito dos executores. Os policiais ainda tentam reunir mais elementos sobre o suposto mandante do crime.

A polícia acredita que ainda nesta quinta-feira (16) um terceiro pedido de prisão pode ser expedido. A investigação quer saber se o caso Bruno e Dom tem ligação com crimes anteriores desses mesmos suspeitos.

