PF marca data para depoimento de Jair Bolsonaro no âmbito do inquérito que apura o escândalo das joias sauditas

Depoimento do ex-mandatário e de outros envolvidos no inquérito foi marcado para a quarta-feira (5) edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal marcou para a próxima quarta-feira (5) o depoimento de Jair Bolsonaro (PL) no âmbito do inquérito que apura o escândalo das joias sauditas trazidas ilegalmente para o Brasil por membros de uma comitiva oficial e que o ex-mandatário tentou incorporar ao seu acervo pessoal. Bolsonaro deverá retornar ao Brasil nesta quinta-feira (30), após passar mais de três meses nos Estados Unidos, para onde viajou faltando dois dias para o término do seu mandato à frente do Executivo Federal.

De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, no jornal O Globo, “outros alvos do inquérito, como seu ex-ajudante de ordens, o coronel Mauro Cid, tiveram o depoimento marcado para a mesma hora e local do ex-presidente. As oitivas acontecerão em Brasília”.

O inquérito foi aberto pela PF após uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo apontar que um conjunto avaliado em cerca de R$ 16,5 milhões teria sido retido por agentes da Receita Federal após membros de uma comitiva do então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, tentarem introduzir ilegalmente os objetos no território brasileiro.

>>> Bolsonaro confirma que ficou com Rolex de diamantes, joias e caneta de luxo que ganhou na Arábia

A partir daí, o governo Bolsonaro tentou reaver as joias mobilizando três ministérios, além de servidores civis e militares para pressionar a liberação dos itens valiosos. Após a notícia de que um segundo conjunto de joias masculinas teria sido incorporado ao acervo pessoal do ex-mandatário, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que os objetos - avaliados em cerca de R$ 1 milhão - fossem devolvidos ao Estado brasileiro.

Nesta semana veio à tona a revelação de que Bolsonaro tentou se apropriar de um terceiro conjunto de joias dadas pela monarquia saudita, avaliado em mais de R$ 500 mil. Os itens, incluindo um relógio Rolex cravejado de diamantes, foram levados para uma fazenda do ex-piloto de Fórmula 1 bolsonarista Nelson Piquet, localizada no entorno da capital federal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.