PF mira endereços ligados ao prefeito de Macapá em operação sobre licitações da saúde

247 - Endereços ligados ao prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PSD), foram alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga suspeitas de fraudes em licitações na área da saúde. A ação integra a segunda fase da Operação Paroxismo, deflagrada na manhã desta quarta-feira (4), com foco em possíveis irregularidades relacionadas às obras do Hospital Geral Municipal da capital do Amapá, segundo o G1.

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão, além do afastamento de servidores públicos por um período de 60 dias. As medidas foram executadas em Macapá e também em endereços localizados nas cidades de Belém (PA) e Natal (RN).

Entre os locais visitados pelos agentes federais estão endereços associados ao prefeito da capital amapaense, incluindo uma clínica ligada ao gestor municipal. A investigação busca esclarecer a existência de um possível esquema criminoso envolvendo agentes públicos e empresários na condução de licitações relacionadas à construção do Hospital Geral Municipal.

Suspeita de manipulação em contratos milionários

Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o grupo investigado teria atuado para direcionar o processo licitatório responsável pela obra hospitalar. As suspeitas incluem manipulação de concorrências públicas para favorecer determinadas empresas, além do possível desvio de recursos públicos e posterior lavagem de dinheiro por meio de movimentações financeiras consideradas irregulares.

O contrato investigado foi firmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Macapá. A apuração aponta que a estrutura da licitação pode ter sido utilizada para garantir vantagens indevidas em contratos de alto valor.

A PF também apura se parte dos recursos destinados à construção do hospital teria sido desviada durante a execução do projeto, que figura entre as principais iniciativas de infraestrutura na área da saúde da capital amapaense. O empreendimento possui orçamento estimado em dezenas de milhões de reais.

Servidores afastados por decisão do STF

Como parte das medidas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, servidores públicos foram afastados temporariamente de suas funções por 60 dias. Até a última atualização da reportagem, as identidades dos funcionários atingidos pela decisão judicial não haviam sido divulgadas.

A Operação Paroxismo busca reunir provas que possam esclarecer o funcionamento do suposto esquema investigado e determinar eventuais responsabilidades de agentes públicos e empresários envolvidos nas contratações relacionadas à obra do Hospital Geral Municipal de Macapá.