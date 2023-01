PF pede a Moraes que marque novo depoimento de Anderson Torres

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que marque um novo depoimento do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Segundo o G1, a solicitação inicial foi feita pela defesa de Torres.

A intenção é de que o depoimento seja marcado para a próxima segunda-feira (23).

O documento entregue a Moraes é assinado pelo delegado da PF Raphael Soares Astini.

Torres ficou em silêncio em seu depoimento à PF na quarta-feira (18). Ele está preso no 4º Batalhão da Polícia Militar do DF, no Guará por determinação de Moraes, em decorrência dos atos terroristas do 8 de janeiro.

