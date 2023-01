Defesa alega que não teve acesso aos autos e Anderson Torres fica em silêncio em depoimento à PF

Torres foi perguntado sobre a minuta do golpe achada em sua casa e se avisou a Ibaneis Rocha sobre o risco de ocorrerem atentados terroristas em Brasília no dia 8 edit

247 - Confirmando o que havia noticiado o Brasil 247 por meio da apuração de Denise Assis, o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres ficou calado durante seu depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira (18).

Para justificar o silêncio de seu cliente, a defesa de Torres alegou que não teve acesso aos autos da investigação.

De acordo com a CNN Brasil, o depoimento durou cerca de uma hora. As perguntas foram feitas, mas Torres não as respondeu.

O ex-ministro e ex-secretário foi perguntado sobre a minuta do golpe encontrada em sua casa, que previa uma intervenção do Executivo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para anular o resultado da eleição, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Torres também foi questionado se chegou a alertar o governador afastado do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) sobre a possibilidade de bolsonaristas vandalizarem as sedes dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro, como de fato ocorreu.

