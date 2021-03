PF prende mais dois ativistas por cartaz "Bolsonaro Genocida" (vídeo)

A PF de Brasília prendeu mais dois manifestantes que carregavam um cartaz escrito “#BolsonaroGenocida”. Eles estavam junto aos deputados federais do PT que se manifestaram contra a prisão de cinco militantes que estenderam uma faixa contra Jair Bolsonaro edit

247 - A Polícia Federal de Brasília prendeu mais dois manifestantes que carregavam um cartaz escrito “#BolsonaroGenocida”, na tarde desta quinta-feira, 18. Eles estavam junto aos deputados federais do PT que se manifestaram contra a prisão de cinco militantes que estenderam uma faixa contra Jair Bolsonaro, com base na Lei de Segurança Nacional.

Vídeo divulgado pela assessoria do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) mostra o parlamentar discutindo com um agente da PF sobre a medida adotada contra os ativistas que carregavam os cartazes chamando Bolsonaro de genocida, diante da crise da pandemia no país, que registrou 3 mil mortes diárias da Covid-19 na quarta-feira, 17.

Os policiais alegaram que os ativistas não poderiam carregar os materiais dentro da PF. “O que vai acontecer é que vocês vão ter que prender todo mundo, nós vamos fazer mais 300 cartazes”, disse o deputado Paulo Pimenta.

Esse cartaz “Bolsonaro genocida” estava na mão dos deputados Paulo Pimenta, Alencar Santana, Natália Bonavides e Gleisi Hoffman. Dois manifestante pediram apenas p tirar foto com o cartaz e aí aconteceu essa cena do vídeo. Mas acabaram de ser liberados por pressão dos deputados. pic.twitter.com/yuqTD0Dz3A — GugaNoblat (@GugaNoblat) March 18, 2021

Militantes preso com base na Lei de Segurança Nacional

Mais cedo, cinco militantes do PT foram presos na Praça dos Três Poderes. Eles estenderam uma faixa com uma charge de Renato Aroeira e os dizeres "Bolsonaro genocida" quando foram presos por policiais.

Os cinco foram levados para a Polícia Federal sob a suspeita de que podem ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional (LSN).

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que prendeu os cinco militantes do PT "por infringir a Lei de Segurança Nacional ao divulgar a cruz suástica associando o símbolo ao Presidente da República".

4 militantes do PT são presos em Brasília, entre eles Rodrigo Pilha e Guilherme Martins, após estenderem faixa que chamava Bolsonaro de genocida. A faixa era essa: pic.twitter.com/Oac7oPiOzG — Brasil 247 (@brasil247) March 18, 2021

