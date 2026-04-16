PF tem ampla e total autonomia para investigar os desdobramentos da Operação Compliance Zero, afirma diretor

247 - A Polícia Federal mantém autonomia plena para conduzir a investigação sobre o Banco Master, segundo afirmou o diretor-executivo da corporação, William Murad. A declaração reforça a independência da instituição na apuração de suspeitas de fraude e possíveis pagamentos irregulares ligados à operação envolvendo a instituição financeira. Por meio da Operação Compliance Zero, a PF investiga fraudes financeiras em nível nacional.

As informações, publicadas no Metrópoles, foram divulgadas nesta quinta-feira (16), em Brasília, conforme relato do próprio diretor da PF. Durante a manifestação, Murad destacou o compromisso da corporação com a condução das investigações sem interferências externas. “É importante registrar que a Polícia Federal segue firme com total e ampla autonomia para investigar todos os desdobramentos dessa operação, e não vai ser diferente em nenhum momento”, declarou.

A nova etapa da operação levou à prisão preventiva de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), e do advogado Daniel Lopes Monteiro. As autoridades investigam a atuação dos dois no contexto de um suposto esquema de pagamento de propina relacionado à negociação de venda do Banco Master para a instituição financeira do Distrito Federal.

A Polícia Federal apura se Paulo Henrique Costa teria recebido cerca de R$ 146 milhões do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Os investigadores analisam indícios de que o valor teria servido para facilitar o processo de aquisição do banco.

De acordo com as investigações, o pagamento teria ocorrido por meio da transferência de imóveis localizados em Brasília e em São Paulo. Os bens estariam vinculados ao suposto acordo entre as partes e integram o conjunto de elementos analisados pelas autoridades no avanço da operação.

A apuração segue em andamento e inclui a análise de documentos, movimentações financeiras e registros patrimoniais, com foco nos desdobramentos do caso e na eventual responsabilização dos envolvidos.