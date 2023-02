PGR aciona MPF para apurar se governo Bolsonaro descumpriu decisões judiciais sobre proteção de indígenas

Apoie o 247

247 - A Procuradoria Geral da República (PGR) acionou o Ministério Público Federal em Brasília para investigar se o governo Jair Bolsonaro descumpriu decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) relativas a medidas de proteção a comunidades indígenas. A ação vem após o STF identificar o descumprimento de determinações judiciais e indícios de que o último governo prestou informações falsas à Justiça sobre a assistência e proteção à comunidade indígena ianomâmi, que atualmente atravessa uma grave crise humanitária em razão do avanço do garimpo ilegal nos últimos 4 anos. (Com G1).

