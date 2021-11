PGR pede arquivamento de ação contra André Esteves e presidente do BC

Apoie o 247

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu o arquivamento da notícia-crime que solicitava a investigação do banqueiro André Esteves e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

A ação foi apresentada pela Associação Brasileira de Imprensa, está relacionado a áudio revelado pelo Brasil 247, em que Esteves, dono do BTG, afirmou que Campos Neto teria lhe consultado sobre o limite para redução da taxa de juros, a Selic

Ao pedir o arquivamente, Aras afirma que "não há indícios mínimos" de que os dois "se utilizaram de informações relevantes, ainda não amplamente conhecidas, para fins de auferimento de lucro ou outra vantagem mediante sua operacionalização junto ao mercado de capitais".

Na conferência com investidores que vazou e foi obtida com exclusividade pelo 247, o banqueiro diz que o presidente do Banco Central ligou para ele para saber qual que deveria ser o piso ("lower bound") da taxa de juros no Brasil.

No entanto, para Aras "não existe nenhum elemento indicativo de que o suposto diálogo informal, já desmentido pelos noticiantes, tivesse potencial de ofender a integridade, a eficiência e o regular funcionamento do mercado de valores mobiliários".

Aras reproduziu as alegações apresentadas por Esteves e Campos Neto nos autos da petição. A resposta de Aras foi encaminhada à ministra Rosa Weber, relatora do caso no Supremo.

