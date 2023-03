Pimenta questiona colaboração de Gabriela Hardt com Moro no caso PCC

Apoie o 247

247 - O ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, indagou em suas redes sociais qual seria a verdadeira motivação da juíza Gabriela Hardt ao levantar o sigilo de documentos da ação contra uma facção criminosa que planejava ataques ao senador Sergio Moro.

A decisão de Hardt, aliada do suspeito Moro na Lava Jato, veio após o presidente Lula afirmar que o plano de assassinato do PCC contra o atualmente senador foi uma "armação". A Polícia Federal vê a movimentação da juíza como estranha, uma possível tentativa de “blindar” Moro após as declarações de Lula.

Pimenta escreveu em seu Twitter que Gabriela Hardt, ao expor as investigações, acaba atrapalhando-as, já que elas ainda estão em curso e tratam de um tema sensível, que é o das organizações criminosas. Ele questiona se o objetivo dela era realmente ajudar a PF.

"Creio que esse é um inquérito importante, que envolve uma perigosa organização criminosa que planejava atentados contra autoridades e não pode ser ‘capturado’ por interesses pessoais de ninguém. Polícia Federal, MP e Poder Judiciário são instituições do Estado", prosseguiu.

"Uma juíza retirar o sigilo de um inquérito sensível e perigoso que ainda está em curso, sem combinar com a PF que está no comando da investigação ajuda no que? Tudo isso para ajudar a narrativa de um amigo? Vocês acham normal? Não se indignam?".

Hardt substituiu Moro em processos da Lava-Jato, como o que condenou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos de prisão no caso do sítio de Atibaia, anulado pelo Supremo Tribunal Federal.

