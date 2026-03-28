"Pior e mais insensível presidente da história deste país", diz Tebet sobre Bolsonaro

247 - A ministra do Planejamento, Simone Tebet, fez duras críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante seu primeiro discurso como filiada ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB.

“Tive a infelicidade de ser senadora durante um período de retrocessos do governo do pior, o mais insensível presidente da história deste país”, afirmou Tebet.

A ministra também direcionou críticas ao governo paulista, comandado por Tarcísio de Freitas, embora sem citá-lo nominalmente. Durante o evento, classificou a atual administração estadual como “absolutamente ingrata” e ressaltou o papel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no equilíbrio fiscal de São Paulo.

“Se hoje tem caixa no governo de São Paulo, é porque tem presidente da República que não olha coloração partidária”, declarou.

A filiação ao PSB marca um novo passo na trajetória política de Tebet, que confirmou sua intenção de disputar uma vaga no Senado por São Paulo nas eleições de 2026. Para viabilizar a candidatura, ela transferiu seu domicílio eleitoral do Mato Grosso do Sul para o estado paulista, movimento articulado por Lula e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também esteve presente na cerimônia.

Natural de Mato Grosso do Sul, Tebet construiu sua carreira política no estado, mas passa agora a integrar uma estratégia mais ampla do governo federal para fortalecer o palanque de Lula em São Paulo. Nas eleições de 2022, a ministra teve desempenho expressivo no estado, com cerca de 1,6 milhão de votos no primeiro turno da disputa presidencial. No segundo turno, declarou apoio a Lula contra Bolsonaro.