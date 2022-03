Pivô da crise no MEC, Milton Ribeiro é orientado pelo Planalto a sair de cena

Orientação foi feita por integrantes do Palácio do Planalto e da CGU. O ministro também discutiu o assunto diretamente com Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi orientado a “sumir de cena”, para tentar arrefecer a crise resultante da divulgação de um áudio em que admite priorizar demandas de prefeitos apresentados a ele pelo gabinete paralelo, formado por pastores, com a anuência de Jair Bolsonaro. De acordo com a CNN Brasil, a orientação teria partido de integrantes do Palácio do Planalto e da Controladoria-Geral da União (CGU). Ainda segundo a reportagem, Robeiro também teria discutido o assunto diretamente com Jair Bolsonaro.

Nesta linha, o ministro cancelou uma visita que faria na manhã desta quarta-feira (23) à Maquete do Memorial do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e optou por se dedicar à agenda interna da pasta. Ele também entrou no ministério pela garagem e não pela portaria principal, como costuma fazer.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE