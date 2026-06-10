Pix é reconhecido como marca de alto renome pelo INPI e terá proteção ampliada

247 - O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, anunciou nesta quarta-feira (10) que o Pix será reconhecido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) como marca de alto renome, ampliando a proteção legal sobre o nome e o símbolo do sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central.

As informações são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Segundo o governo federal, a decisão faz do Pix a primeira marca vinculada ao Governo Federal a obter esse reconhecimento, considerado o nível mais elevado de proteção previsto na Lei de Propriedade Industrial.

O anúncio foi feito em Brasília, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão. Ao comentar a medida, Márcio Elias Rosa afirmou: “Na forma da Lei da Propriedade Industrial, é a maior proteção que se pode conferir a uma marca e ao seu símbolo”.

O reconhecimento como marca de alto renome é concedido a marcas amplamente conhecidas pela população e que, ao longo do tempo, consolidaram reputação, prestígio e confiança. Essa classificação se aplica a marcas cuja presença e identificação pública ultrapassam o setor específico em que foram originalmente registradas.

Na prática, a decisão amplia a proteção do Pix para todos os ramos de atividade econômica. Com isso, o nome e o símbolo passam a contar com salvaguarda jurídica independentemente da classe de produtos ou serviços em que a marca tenha sido registrada inicialmente.

A proteção especial está prevista no artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial, a Lei nº 9.279/1996. O dispositivo estabelece que marcas reconhecidas como de alto renome têm proteção em todos os segmentos, justamente por sua notoriedade e relevância perante o público.

A publicação oficial do reconhecimento está prevista para terça-feira (16), na Revista da Propriedade Industrial (RPI), veículo usado para divulgar as decisões do INPI.