PL abre a boca depois da filiação de Bolsonaro, quer Ministério da Infraestrutura e outros cargos

247 - Depois de filiar Jair Bolsonaro , o PL espera a recompensa em ministérios e cargos no governo federal. aumentar seu espaço dentro do governo em pastas estratégicas. Um dos alvos do PL é o Ministério da Infraestrutura, comandado por Tarcísio de Freitas, aposta de Bolsonaro para concorrer ao governo do estado de São Paulo pelo PL ou que pode ser candidato ao Senado por Goiás.

O avanço da sigla comandada por Valdemar Costa Neto deve acontecer de duas formas, segundo a expectativa do partido. Primeiro, com a aquisição de espaços pela filiação de bolsonaristas que ocupam cargos no governo -seria um crescimento “automático” da presença do partido do Centrão no governo.

Outra “onda” de crescimento acontecerá a partir de março do ano que vem, informa O Globo . A expectativa é que indicados do PL ocupem os cargos daqueles que devem sair do governo para disputar as eleições de 2022.



