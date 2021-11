PL confirma cancelamento de filiação de Bolsonaro dia 22 e diz que não há mais data marcada

Nota do PL distribuída aos filiados indica que há uma crise nas negociações com Bolsonaro e que houve divergências “após intensa troca de mensagens na madrugada deste domingo” edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles com 247 - O Partido Liberal (PL) anunciou, neste domingo (14), que a filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à sigla, prevista para 22 de novembro, foi cancelada. Em Dubai, na manhã deste domingo, Bolsonaro confirmou o adiamento sem data da filiação .

A informação foi divulgada de manhã pela cúpula do PL aos aos filiados de manhã. De acordo com o documento, o cancelamento foi decidido em “comum acordo” entre membros do partido e o presidente Jair Bolsonaro, “após intensa troca de mensagens na madrugada deste domingo”.

“Decidimos, de comum acordo, pelo adiamento da anunciada cerimônia de filiação. Portanto, a data de 22 de novembro foi cancelada, não havendo, ainda uma nova data para o compromisso de filiação”, consta no documento.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE