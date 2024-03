PL indica Nikolas Ferreira para presidir Comissão de Educação na Câmara e governistas agem para impedir instalação

Apoie o 247

247 - O PL pretende indicar o deputado federal ultrabolsononarista Nikolas Ferreira (MG) para presidir a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. O partido tem a prioridade para indicar o comando da comissão em questão e optou pelo parlamentar que está em seu primeiro mandato.

Os deputados da base governista, no entanto, tentam uma estratégia para impedir a instalação das comissões, prevista para hoje (6). De acordo com o portal O Antagonista, "uma das estratégias desenhadas é a de os partidos da base retirarem as indicações feitas para os demais colegiados, esvaziando assim as eleições".

O portal teve acesso à mensagem que está sendo enviada aos líderes aliados por Whatsapp: “ATENÇÃO – Orientação do governo para que todos os partidos retirem suas nomeações. Objetivo: impedir Nikolas presidente da educação e forçar instalação semana que vem. Não deve haver mudança nos nossos espaços, mas na prática é para retirar e forçar instalação semana que vem”.

Além da Educação, bolsonaristas também devem ocupar a Comissão de Segurança Pública, que ficará com Alberto Fraga (PL-DF); a Comissão de Constituição e Justiça, que ficará com Carolina de Toni (SC); e a Comissão de Previdência Social e da Família, que ficará com o Pastor Eurico (PE).

Já o PT escolheu comandar a Comissão de Saúde, a fim de blindar a ministra Nísia Trindade, que sofre pressões do Centrão, especialmente Arthur Lira (PP-AL), que quer o comando do Ministério.

