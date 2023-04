Plenário vota hoje urgência do projeto das fake news e mérito na próxima terça, diz Lira

Apoie o 247

ICL

Agência Câmara - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou há pouco que os líderes chegaram a um acordo de procedimentos sobre a votação do projeto de lei das fake news (PL 2630/20). O requerimento de urgência será votado nesta terça-feira (25), e o mérito da proposta, na semana que vem. O objetivo é dar tempo para as negociações.

“A maioria vai fazer valer a sua opinião depois de muita negociação e depois de muitos ajustes”, disse Lira. O pedido de urgência precisa dos votos favoráveis de 257 deputados.

Lira afirmou ainda que o ponto de maior resistência do texto do relator, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), é a criação de uma entidade autônoma pelo Poder Executivo para fiscalizar redes sociais, ferramentas de busca e empresas de mensagem instantânea. “Durante a reunião, o relator esclareceu dúvidas e os líderes fizeram algumas alterações no texto. Perdurou um assunto que tem que ser melhor esclarecido, que é justamente o da agência reguladora”, disse.

>>> Nikolas Ferreira pede socorro a Elon Musk contra o PL das fake news

>>> Moraes entrega pessoalmente a Pacheco sugestões para o PL das Fake News

A proposta de Silva permite que a entidade autônoma poderá instaurar protocolo de segurança pelo prazo de até 30 dias se as empresas descumprirem obrigações legais ou no caso de risco iminente de danos aos direitos fundamentais coletivos.

Conhecido como PL das Fake News, o projeto cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet.

Um dos pontos principais da proposta é a determinação de que redes sociais, ferramentas de busca e aplicativos de mensagens instantâneas devem criar regras para a sinalização, exclusão e redução do alcance de contas e postagens consideradas ilegais. O texto também estabelece regras para a publicidade, contas governamentais e outros temas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.