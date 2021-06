Polícia de Goiás afirma que “serial killer do DF” está cansado e ainda mais perigoso

De acordo com o secretário de segurança pública de Goiás, Rodney Miranda, o fugitivo Lázaro Barbosa Souza, de 32 anos, está "cansado, acuado e ainda mais perigoso" nessa situação edit

247 - O secretário de segurança pública de Goiás, Rodney Miranda, afirmou que o fugitivo Lázaro Barbosa Souza, de 32 anos, está "cansado, acuado e ainda mais perigoso", após nove dias de fuga pelas matas de Goiás.

O homem, que ficou conhecido na internet como o "serial killer de Brasília", é o principal suspeito de ter cometido uma chacina no Distrito Federal. Esta quarta-feira (16) é o oitavo dia de buscas feitas pela polícia de Goiás atrás do suspeito. A informação é do portal TV Jornal.

“Ele já está com mais dificuldade ainda de conseguir alimento. Ele geralmente sai da mata atrás de comida, de alimentação. Ontem ele tentou, inclusive levou algumas vítimas para a beira do rio, mas nós conseguimos evitar que o mal acontecesse”, disse o secretário a jornalistas.

“A área é muito grande, ele conhece muito bem, é mateiro, mas está cansado e acuado. Cansado e acuado, ele fica mais perigoso, mas fica mais suscetível à nossa chegada. Ontem nós ficamos muito perto dele. Hoje nós vamos pegar”, acrescentou.

