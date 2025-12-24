Polícia desarticula galpão de adulteração de cerveja em Santos

247 - A Polícia Civil de São Paulo desarticulou, na terça-feira (23), um esquema clandestino de armazenamento e adulteração de cervejas em Santos, no litoral paulista. A operação resultou na apreensão de milhares de garrafas com indícios de fraude e na prisão em flagrante de três homens, suspeitos de integrar uma associação criminosa voltada à adulteração de produto alimentício.

A investigação teve início há cerca de três semanas e levou os agentes a um galpão localizado na Avenida Rangel Pestana, no bairro Vila Matias. De acordo com a Polícia Civil, há indícios de que o local vinha sendo utilizado de forma irregular há aproximadamente um ano.

Durante a ação, os policiais encontraram 3.600 garrafas de cerveja armazenadas em 150 caixas, todas em condições consideradas precárias de higiene e com sinais de adulteração. O material apreendido será submetido a perícia técnica para confirmar a contaminação ou modificação indevida do conteúdo.

Além das garrafas, os agentes localizaram equipamentos e insumos utilizados no processo ilegal, como rótulos de diferentes marcas, colas e uma prensa para fixação de tampas. Em alguns recipientes, havia divergência entre o rótulo e a tampa, indicando possível reaproveitamento fraudulento das embalagens.

O galpão também contava com uma empilhadeira e um sistema de monitoramento por câmeras, que registrava o entorno do imóvel, o que, segundo a polícia, demonstra um nível de organização do grupo investigado. Os três suspeitos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça, autuados por associação criminosa e adulteração de produto alimentício.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que não se manifestou até a publicação do material.