Polícia prende homem que perseguiu advogado de Bolsonaro, Frederick Wassef, com faca na mão

Do Metrópoles - O homem acusado de perseguir com uma faca na mão o advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, após uma confusão em um restaurante do Lago Sul, área nobre de Brasília, na tarde deste sábado (21/8), foi preso. A informação foi confirmada pelo Metrópoles na noite deste sábado com a Polícia Civil do Distrito Federal. A advogada do suspeito compareceu na delegacia para auxiliar o cliente. A polícia não informou em qual crime o homem, que ainda não teve a identidade confirmada, foi enquadrado.

Advogado do presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef nega ter assediado uma mulher na tarde deste sábado. “É uma mulher de quase 60 anos. Quase morri”, afirmou, logo após prestar depoimento na 10ª Delegacia de Polícia, em Brasília, após a confusão. Segundo ele, o marido dela o ameaçou por ser advogado de Bolsonaro.

