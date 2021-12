Porchat nega apoio ao ex-juiz parcial Moro e declara voto em Ciro

Apoie o 247

ICL

247 - O humorista Fabio Porchat negou nesta quinta-feira (9) que tenha preferência pelo ex-juiz parcial Sérgio Moro para as eleições de 2022. Ao compartilhar matéria do 247 sobre o assunto, Porchat anunciou que votará no presidenciável do PDT, Ciro Gomes. "Sinto decepcioná-los, mas 2022 eu vou de @cirogomes mesmo", afirmou o humorista.

Em entrevista concedida no começo da semana a Lauro Neto, correspondente da agência Sputnik em Lisboa, o humorista deu a entender que apoiaria a candidatura do juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF). “Já está uma terceira via apontada, que é o Sergio Moro, que está acontecendo. Agora é esperar, não tem como prever. Um ano antes da eleição [de 2018], Bolsonaro tinha 3% e foi eleito presidente. Então, o que será que vai acontecer? Não tem como saber”, afirmou.





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE