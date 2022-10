Prefeito de Manaus, onde dezenas morreram sem oxigênio na pandemia, declara apoio a Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), declarou nesta segunda-feira (10) apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) e a Wilson Lima (União Brasil), que disputa o governo estadual com o atual governador Eduardo Braga (MDB). A manifestação do prefeito ocorreu também pouco mais de dois meses após o político do Avante criticar o governo federal e chamar o ministro Paulo Guedes (Economia) de "imbecil", durante evento com apoiadores. A informação foi publicada pelo portal Uol.

Na capital amazonense faltaram tubos de oxigênio em janeiro de 2021. Na época, o Ministério Público de Contas disse que 31 pessoas morreram por falta de oxigênio em Manaus nos dias 14 e 15 de janeiro daquele ano, segundo uma reportagem publicada pelo portal G1 no começo do ano passado.

A CPI da Covid, que teve início no primeiro semestre do ano passado e acabou no último trimestre de 2021, pediu 80 indiciamentos e um deles foi o de Bolsonaro, a quem os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito atribuíram nove crimes.

O apoio do prefeito aconteceu após dois meses dele ter chamado o ministro Paulo Guedes (Economia) de "imbecil", durante evento com apoiadores.

"Que autoridade, um prefeito, governador, não tem para impor-se ante o seu secretário? Qual autoridade que o presidente não tem para com o seu ministro? O pior ministro da Economia de todos os tempos se chama Paulo Guedes. Abram os olhos. Nós temos a maior inflação de todos os tempos, pior índice de desemprego, o pão e o ovo são R$ 0,50, a conserva é R$ 15, gasolina está quase R$ 8, o gás está mais de R$ 110, a energia está cara", disse à época.

Eleições

O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 51% das intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial, informa pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira, 10. Bolsonaro tem 42%. Brancos e nulos somam 5% e 2% não sabe.

No primeiro turno, o petista conseguiu 48% dos votos válidos (57,2 milhões), na primeira posição. Bolsonaro ficou em segundo lugar com 43% (51 milhões), sendo o primeiro ocupante do Planalto a terminar uma eleição em segundo lugar desde 1997, quando a reeleição foi aprovada.

No Amazonas, o ex-presidente teve 49,58% dos votos válidos (1.019.585 votos) no primeiro turno, contra 42,80% de Bolsonaro (880.087 votos).

Na Região Norte, Lula teve 4,5 milhões de votos, contra 4,3 milhões do atual ocupante do Planalto.

