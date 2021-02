Prefeitos cobram Bolsonaro por cronograma de vacinação: "não é momento de armas e munições"

"Isso é um desrespeito com a história dos mais de 239 mil mortos e uma grave desconsideração com a população", diz nota da Frente Nacional de Prefeitos edit

247 - A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) do Brasil emitiu nota nesta terça-feira (16) cobrando Jair Bolsonaro e o governo federal por um cronograma de prazos e metas para a imunização da população contra Covid-19.

No texto, a entidade lembra que em 14 de janeiro, em reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e mais de 130 governantes, ficou combinado que a cada 10 dias o chefe da Saúde se reuniria com a comissão de prefeitos. O trato, no entando, segundo a FNP, não foi cumprido.

Os prefeitos ainda afirmam se tratar de um desrespeito Bolsonaro conduzir políticas de liberação de armas e munições enquanto o país vive uma forte onda de casos de coronavírus e vê, mais uma vez, milhares perdendo a vida a cada poucos dias. “Por isso, a FNP reitera que não é momento para discutir e avançar com a pauta de costumes ou regramento sobre aquisição de armas e munições. Isso é um desrespeito com a história dos mais de 239 mil mortos e uma grave desconsideração com a população”.

