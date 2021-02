Prerrogativas: Wadih Damous não se intimidou com a farsa que deu popularidade à Lava Jato

247 - O Grupo Prerrogativas divulgou nesta quinta-feira (25) manifestação de apoio ao advogado e ex-deputado federal Wadih Damous (PT-RJ), que teve a prisão defendida por procuradores da Lava Jato nas mensagens apreendidas na operação Spoofing.

Em nota, o coletivo de advogados, juristas, juízes, professores e intelectuais progressistas disse que Wadih Damous foi um parlamentar que não se intimidou "com a farsa que levou à popularidade da Força-Tarefa" e desde o início denunciou suas ilegalidades.

"Wadih Damous também é um advogado cuja trajetória se confunde com a história do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro e com a Ordem dos Advogados da mesma cidade. Integrante do Grupo Prerrogativas, nos honra com sua altivez profissional, espírito público e impecável atuação parlamentar", diz o Prerrogativas.

Leia, abaixo, a nota na íntegra:

As conversas reveladas pela Operação Spoofing - deflagrada pela Polícia Federal sob ordem judicial - ainda que tenham sido obtidas ilicitamente, têm o condão de levar para o espaço público do debate político as estratégias, o uso do Direito e o modus operandi dos integrantes da Operação Lava-Jato. E nos diálogos que envolvem, direta ou indiretamente, juiz, procuradores, delegados ou auditores fiscais, emerge a cultura política arrogante daqueles que, por não serem capazes de estabelecer uma distinção entre o público e o privado, comportam-se como se fossem os detentores do monopólio dos valores da República.

Paradoxalmente, afirmam lutar contra a corrupção, as prebendas e o patrimonialismo. Mas agem sem seriedade, sem compromisso com a técnica ou o processo e, ao mesmo tempo, transformam tanto os seus alvos, como os seus opositores, em pessoas que devem ser destruídas.

Esta postura elitista, vingativa e aniquiladora, vinculada aos poderes do Estado, recaiu sobre o ex-deputado do Partido dos Trabalhadores, Wadih Damous. Combativo e comprometido com a defesa do Estado de Direito, Wadih Damous foi um parlamentar que não se intimidou com a farsa que levou à popularidade da Força-Tarefa e denunciou, desde o início, as ilegalidades cometidas no âmbito da Operação Lava-Jato. As conversas da Operação Spoofing, cuja linguagem chula não merece aqui ser repetida, mostram como os procuradores do Ministério Público Federal em Curitiba pretenderam investigar e prender Wadih Damous no momento em que ele deixava o mandato parlamentar que desempenhava na qualidade de suplente, apenas por conta da sua postura crítica e corajosa.

Certamente nada foi encontrado contra um homem público correto que jamais teve o seu nome envolvido em qualquer tipo de irregularidade. Wadih Damous também é um advogado cuja trajetória se confunde com a história do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro e com a Ordem dos Advogados da mesma cidade. Integrante do Grupo Prerrogativas, nos honra com sua altivez profissional, espírito público e impecável atuação parlamentar.

25 de fevereiro de 2021

