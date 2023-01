Presidente da Anvisa compara crise humanitária dos yanomamis ao Holocausto

Apoie o 247

ICL

247 - O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, comparou a crise humanitária dos indígenas yanomami no Norte do país com o Holocausto implementado pelos nazistas alemães durante a Segunda Guerra Mundial.

"As cenas que só víamos nos documentários, também da Segunda Guerra Mundial nas cenas do Holocausto. Vemos nessas cenas pessoas com ossos cobertos apenas por pele e vimos que isso acontece no nosso próprio país, como isso chegou a esse ponto?", questionou Barra Torres, durante a reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.