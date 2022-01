Presidente do PSB demonstra insatisfação com apoio de Freixo a Haddad: "pegou muito mal"

Pré-candidato ao governo do Rio, Freixo fez declaração favorável ao petista, apesar do PSB ter uma candidatura própria, a do ex-governador Márcio França edit

Revista Fórum - Presidente Nacional do PSB, Carlos Siqueira trocou farpas com Marcelo Freixo (PSB-RJ) após uma declaração favorável do deputado à pré-candidatura do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo. Em entrevista ao Fórum Onze e Meia nesta segunda-feira (31), Siqueira reforçou o quanto a fala foi equivocada.

“A declaração de Freixo foi muito infeliz. Pegou muito mal no PSB de SP e nacional porque nós temos uma candidatura, estamos em um processo de discussão. Não podemos admitir que alguém do PSB use seus argumentos em favor de um candidato do PT. Não é aceitável, mas foi isso que aconteceu”, afirmou o presidente do PSB.

Em São Paulo, o partido pretende lançar o ex-governador Márcio França como candidato. Freixo trocou o PSOL pelo PSB em junho do ano passado para disputar o governo do Rio. O deputado chegou à legenda com a bênção do ex-presidente Lula, que já declarou apoio a ele na campanha para o Palácio Guanabara.

