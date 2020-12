Presidente do PSOL, Juliano Medeiros diz que escândalo da Abin dá "impeachment já"

“Uso da Abin como escritório de defesa do corrupto filho do presidente: impeachment já!”, escreveu o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, no Twitter edit

247 - O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, pediu ‘impeachment já” por Jair Bolsonaro ter usado a Abin, órgão de inteligência do governo federal, para defender seu filho senador Flávio Bolsonaro de caso em que ele é investigado por “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

“Uso da ABIN como escritório de defesa do corrupto filho do presidente: IMPEACHMENT JÁ!”, escreveu Medeiros no Twitter nesta sexta-feira, 11.

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) produziu pelo menos dois relatórios de orientação para o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e a defesa do parlamentar sobre o que deveria ser feito para obter os documentos com o objetivo de embasar um pedido de anulação do caso Fabrício Queiroz. Os documentos foram enviados em setembro para o filho de Jair Bolsonaro.

O PSOL reforçou ao Conselho de Ética do Senado o pedido de cassação do senador Flávio Bolsonaro.

O partido vai acrescentar as informações ao processo que pede sua cassação no Conselho de Ética da Casa. O aditamento será feito à representação que foi apresentada contra Flávio por PSOL, PT e Rede.

"É preciso reforçar que os novos fatos confirmam que o senador vem utilizando de ilegalidades, durante o exercício do seu mandato parlamentar, com o objetivo de utilizar os órgãos de Estado brasileiros em seu próprio favor, desrespeitando a Constituição e o ordenamento jurídico pátrio", diz o texto.

O deputado federal do PSOL Ivan Valente apresentou nesta sexta, à Comissão de Ética, da Presidência uma denúncia contra o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem.

