Preso na Papudinha, Bolsonaro depõe à PF por falas que associam Lula ao tráfico

247 - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestou depoimento à Polícia Federal na segunda-feira (2) no âmbito de uma investigação que apura postagens e declarações em que ele associou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao tráfico de drogas e fez referências consideradas pejorativas ao petista. A informação foi revelada pelo G1 e confirmada pelo UOL.

Bolsonaro foi ouvido como investigado no inquérito aberto a pedido do Ministério da Justiça, que busca esclarecer se as falas configuram crimes contra a honra de Lula. O depoimento ocorreu na unidade conhecida como Papudinha, em Brasília, onde o ex-presidente cumpre pena de 27 anos de prisão.

A apuração teve início a partir de publicações feitas por Bolsonaro em plataformas digitais. Um dos episódios sob investigação envolve a suspeita de calúnia após o ex-presidente associar Lula ao tráfico de drogas no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em um vídeo divulgado no YouTube em março do ano passado.

Além disso, postagens no X (antigo Twitter) também são analisadas pela Polícia Federal. Em publicações feitas em seu perfil oficial, Bolsonaro utilizou termos considerados ofensivos para se referir ao presidente da República. Em uma delas, chama Lula de “cachaça”.

A defesa do ex-presidente nega a prática de crime. Segundo os advogados, as manifestações ocorreram no contexto de crítica política, o que, na avaliação da equipe jurídica, afasta a tipificação penal das condutas investigadas.

Bolsonaro completa seis meses de prisão nesta quarta-feira (4). Entre agosto do ano passado e novembro, ele permaneceu em prisão domiciliar em um condomínio em Brasília. No dia 22 de novembro, foi detido e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal. Desde 15 de janeiro, está custodiado na Papudinha, no Distrito Federal.