Bolsonaro está 'tranquilo' diante do risco de perda de patente, diz senador após visita na Papudinha

247 - O senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou nesta quarta-feira (4) que Jair Bolsonaro (PL) reagiu com tranquilidade ao processo que tramita na Justiça Militar e que pode resultar na perda de sua patente como capitão reformado do Exército. Segundo o parlamentar, o tema não ocupa posição central nas preocupações do ex-mandatário, que encara o julgamento como um episódio secundário dentro de um cenário político e jurídico mais amplo.

De acordo com Marinho, segundo o jornal O Globo, Bolsonaro não trata o caso como prioridade e avalia que a iniciativa integra um conjunto de medidas que, em sua visão, seriam desproporcionais.

“O presidente está tranquilo em relação ao que está ocorrendo. É mais um episódio dentro de um processo maior”, afirmou Rogério Marinho, ao relatar a percepção de Bolsonaro sobre o andamento do caso. O senador disse ainda que o ex-mandatário mantém serenidade quanto ao desfecho e não demonstra apreensão diante da possibilidade de perda da patente.

Processo avança na Justiça Militar

A ação teve início após o Ministério Público Militar apresentar, nesta terça-feira (3), uma representação que pode levar à declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato. Caso a medida seja acolhida, o resultado é a perda do posto e da patente militar. A análise está a cargo do Superior Tribunal Militar (STM), instância responsável por julgar procedimentos dessa natureza envolvendo militares da reserva.

Segundo Marinho, Bolsonaro considera o processo uma questão lateral quando comparada a outras disputas jurídicas e políticas em curso. Para o senador, o ex-mandatário entende que o caso não altera de forma substancial sua atuação no cenário público.

Articulações eleitorais do PL

Além de comentar a situação de Bolsonaro na Justiça Militar, Rogério Marinho abordou o cenário eleitoral do Partido Liberal. Coordenador da pré-campanha ao Planalto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Marinho afirmou que o projeto partidário está avançado e conta com articulações em diferentes estados.

“As tratativas estão sendo feitas em vários estados. Há negociação, transigência, mas sem perder a nossa essência. O projeto está andando”, declarou. Segundo ele, o partido trabalha para estruturar palanques regionais e lançar candidaturas majoritárias, ao governo ou ao Senado, em todas as unidades da federação.

Marinho afirmou ainda que Bolsonaro participa das discussões estratégicas e acompanha a definição de alianças e do discurso de campanha, com foco na defesa do que o grupo político chama de legado do ex-mandatário.

Papel de Tarcísio de Freitas no projeto partidário

Questionado sobre Tarcísio de Freitas (Republicanos), o senador destacou a relevância do apoio do governador de São Paulo para o projeto eleitoral do PL. Ele ressaltou a relação de confiança entre os dois e avaliou que o engajamento do governador será decisivo no maior colégio eleitoral do país.

“Tarcísio é um homem leal, correto, um extraordinário gestor. Não tenho dúvida de que o engajamento dele será real e decisivo para ganharmos as eleições em São Paulo”, afirmou Marinho. Embora Tarcísio tenha se colocado como candidato à reeleição, seu nome segue sendo mencionado em debates políticos e por setores do mercado.