PRF teve aumento de verba para operações de sabotagem eleitoral no segundo turno, diz equipe de Lula

Foram gastos R$ 6 milhões com a corporação em novembro, especialmente no começo do mês, imediatamente após as eleições. Em outubro inteiro, a PRF gastou 'apenas' R$ 3,9 milhões edit

Apoie o 247

ICL

247 - O grupo de trabalho de Justiça e Segurança Pública na equipe de transição do novo governo Lula (PT) identificou uma injeção de verba atípica na Polícia Rodoviária Federal (PRF) no período próximo ao segundo turno das eleições deste ano, informa a Folha de S. Paulo.

Segundo os dados levantados, foram gastos R$ 6 milhões com a PRF em novembro, especialmente no começo do mês, imediatamente após as eleições. Como parâmetro, no mês de outubro inteiro a corporação gastou 'apenas' R$ 3,9 milhões.

Membros da transição suspeitam que essa verba a mais tenha sido destinada para as operações de sabotagem eleitoral da PRF, que se mobilizou para bloquear ônibus de transporte de eleitores no dia do segundo turno , especialmente na região Nordeste, desobedecendo a uma determinação do TSE, que havia proibido operações do tipo na data.

A PRF nega que o aumento de verba tenha a ver com as eleições e alega que o dinheiro foi destinado para desmobilizar manifestações golpistas e bloqueios de estradas promovidos por bolsonaristas descontentes com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Tais atos se iniciaram imediatamente após a divulgação do resultado do pleito e alguns duram até hoje.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.