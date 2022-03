Problema de passagem do alimento do estômago para o intestino foi a razão da nova internação de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas entre a noite de segunda (28) e a manhã de terça-feira (29). De acordo com reportagem do Metrópoles, “dificuldade de esvaziamento gástrico” foi a razão da internação.

"Trata-se de uma dificuldade na passagem do alimento do estômago para o intestino cuja causa está relacionada a algum alimento ingerido pelo mandatário nos últimos dias", destaca a reportagem.

Bolsonaro estaria sentindo um desconforto abdominal e recebeu atendimento inicial de médicos da equipe presidencial, que o levaram a ser internado

Ainda segundo a reportagem, o médico Antônio Macedo, de São Paulo, que acompanha Bolsonaro desde a facada de 2018, esteve em contato com os médicos.

Bolsonaro foi submetido a uma dieta liquida e cremosa, e recebeu alta no início da manhã desta terça e cumpriu agenda normalmente, com compromissos em Ponta Porã (MS).

Durante evento, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aproveitou para falar sobre o assunto, mas disse que Bolsonaro passou mal no dia anterior “porque ele trabalha muito”.

“O presidente, ontem, não se sentiu bem, porque ele trabalha muito. E mesmo assim ele saiu do hospital, e quando eu liguei ontem à noite, preocupada, porque vi na imprensa nacional que o presidente tinha ido para o hospital, eu falei: ‘Ai meu Deus. Amanhã nós não vamos ter Mato Grosso do Sul. Tem uma bela festa lá esperando’”, afirmou a ministra.

“E eu sabia da vontade dele de estar aqui. Mas eu liguei para o Célio [Faria Júnior, assessor pessoal do presidente] e o Celio falou: ‘Não. Está tudo bem. Tudo mantido. Amanhã de manhã ele vai’. O médico acho que não sabe, mas ele [Bolsonaro] está aqui”, acrescentou.

Desde 2018, Bolsonaro foi submetido a seis cirurgias. Duas delas não tiveram relação com a facada: uma vasectomia e uma retirada de cálculo na bexiga.

