Procurador pede que TCU determine o afastamento cautelar de Ricardo Salles

Subprocurador-geral do Ministério Público Lucas Rocha Furtado pediu que o Tribunal de Contas da União (TCU) determine à Casa Civil o afastamento cautelar do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por sua atuação em defesa de madeireiros ilegais no Amazonas edit

247 - O subprocurador-geral do Ministério Público Lucas Rocha Furtado solicitou que Tribunal de Contas da União (TCU) determine à Casa Civil o afastamento cautelar do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a representação é embasada pela notícia-crime feita pelo ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva. Na ação, Saraiva acusa Salles e o senador Telmário Mota (Pros-RR) de integrarem uma organização criminosa com o objetivo de favorecer madeireiros e dificultar as ações da PF no combate ao desmatamento ilegal.

O delegado foi demitido do comando da instituição no Amazonas no mesmo dia em que protocolou a denúncia.

Na representação, Furtado pede que o ministro do Meio Ambiente seja afastado do cargo até que o TCU decida o mérito da questão.

