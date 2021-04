Diretor-geral da PF muda chefe no Amazonas que pediu investigação contra Ricardo Salles

Diretor-geral da PF, Paulo Maiurino, decidiu trocar o chefe da instituição no Amazonas, Alexandre Saraiva, após ele solicitar uma investigação da conduta do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em defesa dos madeireiros na região edit

247 - O novo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, nomeado para o cargo no último dia 6, irá trocar o superintendente da instituição no Amazonas, o delegado Alexandre Saraiva. Saraiva entrou em rota de colisão com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em função da maior apreensão de madeira ilegal já registrada no Brasil. A informação é da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Nesta semana, Alexandre Saraiva apresentou uma notícia-crime junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a investigação das condutas de Ricardo Salles e do senador Telmário Mota (Pros-RR) por “atrapalharem as medidas de fiscalização”.

Mudança ocorre na esteira da repercussão criada após Salles criticar a operação da PF, realizada no final do ano passado, e defender os madeireiros suspeitos de serem os responsáveis pelo crime ambiental. No início do mês, Saraiva reagiu e afirmou ter sido a primeira vez que viu um ministro do Meio Ambiente se posicionar contra uma em defesa da Amazônia e que não “deixaria passar a boiada”.

A declaração faz referência à expressão usada por Salles durante uma reunião ministerial do ano passado, quando sugeriu aproveitar a pandemia de Covid-19 para suprimir trechos da legislação ambiental.

Anda segundo a reportagem, Maiurino teria escolhido o delegado Leandro Almada, que foi o segundo em comando durante a gestão de Saraiva, para chefiar a instituição no Amazonas.

