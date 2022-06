Procurador que espancou a chefe durante expediente é preso em São Paulo

Apoie o 247

247 - O procurador de Registro (SP), Demétrius Oliveira Macedo, que agrediu brutalmente sua chefe, a procuradora-geral de Registro (SP), Gabriela Samadello Monteiro de Barros, foi preso nesta quinta-feira (23), em São Paulo, por agentes da Polícia Civil, de acordo com o G1. A Justiça havia determinado a prisão preventiva do procurador na quarta-feira (22). O espancamento, ocorrido durante o expediente, foi gravado em vídeo.

A investigação reuniu fotos e vídeos da agressão, além do depoimento da procuradora-geral para fundamentar o pedido de prisão preventiva. Ainda segundo a reportagem, ao solicitar a prisão do procurador, o delegado Daniel Vaz Rocha ressaltou que Demétrius “vem tendo sérios problemas de relacionamento com mulheres no ambiente de trabalho, sendo que, em liberdade, expõe a perigo a vida delas, e consequentemente, a ordem pública".

O agressor havia sido liberado pouco após o boletim de ocorrência da agressão ter sido registrado sob a alegação de “falta de flagrante”.

