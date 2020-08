Produtor rural bolsonarista aciona Judiciário e PF para retirar outdoors críticos a Jair Bolsonaro

Ação encabeçada pelo produtor rural Celso Montoia Nogueira, 49 anos, conta com a ajuda de simpatizantes de Jair Bolsonaro, que acionaram o Judiciário e a Polícia Federal na terça-feira para pedir a retirada de outdoors com críticas a Bolsonaro instalados no município do Palmas, capital de Tocantins. Há também solicitação de investigação contra os autores das peças edit

247 – Simpatizantes de Jair Bolsonaro acionaram o Judiciário e a Polícia Federal na terça-feira (18) para pedir que seja determinada a retirada de outdoors com críticas a Bolsonaro instalados no município de Palmas, capital de Tocantins. Além disso, há solicitação para que os autores das peças sejam investigados com base na Lei de Segurança Nacional. A reportagem é do Jornal do Tocantins.

O processo protocolado na 4ª Vara Cível de Palmas tem autoria atribuída ao produtor rural Celso Montoia Nogueira, 49 anos. Nogueira é pré-candidato a vereador pelo PRTB, partido ao qual se filiou em abril desse ano, após deixar o PSL, acrescenta a reportagem. Ele também fez o protocolo de uma notícia-crime na sede da Polícia Federal na capital.

“A ação é de obrigação de fazer e não fazer, ou seja, que sejam obrigados a fazer a retirada imediata dos outdoors e que não façam novas publicações, por qualquer meio, em que se utilizem dessa suposta autorização em nome do povo de Palmas e do Estado do Tocantins”, explica o advogado que patrocina a causa, Gustavo Santos.

