Produtores de soja negam que sejam financiadores de ato golpista defendido por Sérgio Reis

247 - Os produtores de soja negaram, em nota, que estejam financiando os atos em favor de Jair Bolsonaro e de ataques às instituições programados para o dia Sete de Setembro, como divulgado pelo cantor bolsonarista Sérgio Reis.

No documento, de acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja) afirma que “sempre defendeu de forma peremptória o Estado Democrático de Direito e o equilíbrio entre os Poderes da República e continuará a ter a mesma postura republicana”.

Nesta sexta-feira (20), Sérgio Reis e o deputado federal bolsonarista Otoni de Paula (PSC-RJ) foram alvos de mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que apura o financiamento e a realização de manifestações antidemocráticas, além de ataques às instituições e ministros da Corte.

