Professor da UFAM é morto a tiros em Manaus e polícia investiga crime

247 - O professor universitário Davi Said Aidar, titular da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), foi morto a tiros em Manaus (AM). O caso está sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), e até o momento nenhum suspeito foi identificado.

O docente era considerado um dos principais pesquisadores na área de genética de abelhas, com atuação relevante em projetos ligados à meliponicultura e à preservação de espécies nativas no estado do Amazonas.

Trajetória acadêmica e pesquisas com abelhas

De acordo com dados do Currículo Lattes, Davi era graduado em zootecnia pela Fundação Universidade Estadual de Maringá (FUEM). Em seguida, concluiu mestrado em entomologia pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), doutorado na mesma área pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutorado em genética molecular, também na USP.

Seu trabalho científico estava concentrado principalmente em pesquisas sobre a genética de abelhas, com destaque para ações práticas em projetos de meliponicultura, apicultura, multiplicação e preservação de insetos silvestres, desenvolvidos junto a comunidades rurais do Amazonas.

O professor também publicou o livro “A Mandaçaia”, dedicado a uma espécie brasileira de abelha sem ferrão reconhecida por sua importância na polinização e na produção de mel. A obra destaca a relevância da meliponicultura e a necessidade de preservação das abelhas nativas.

Especialistas destacam legado acadêmico

O especialista em apicultura e meliponicultura Pedro Sacchi classificou a obra do professor como essencial para a área.

Para ele, “A Mandaçaia” é uma leitura de referência e ajuda a compreender o papel fundamental das abelhas na sustentabilidade ambiental e na polinização.

Já o amigo José Alfredo de Carvalho descreveu Davi como alguém de perfil humano e tranquilo. Segundo ele, “Davi era uma pessoa humanista e dócil”, e a morte violenta causou forte impacto entre familiares e pessoas próximas, especialmente por ele viver em uma região rural.

Crime em Manaus e detalhes da investigação

A esposa do professor relatou à polícia que homens invadiram o local, dispararam diversas vezes e fugiram. O caso foi registrado na DEHS, que continua apurando as circunstâncias e buscando identificar os responsáveis.

A polícia informou ainda que Davi possuía porte de arma como CAC (Caçador, Atirador e Colecionador). Uma pistola foi encontrada dentro do carro do professor, junto com carregadores e munições. O armamento foi apreendido.

O velório ocorre nesta terça-feira (10) em Manaus. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) não comentou o caso até a última atualização das informações.

UFAM divulga nota de pesar

Em nota oficial, a Universidade Federal do Amazonas afirmou:

“A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) manifesta profundo pesar pelo falecimento do professor titular Davi Said Aidar, ligado à Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), cuja trajetória acadêmica foi marcada pela dedicação aos estudos de abelhas.”

A instituição destacou ainda que o professor era reconhecido por sua experiência na genética de abelhas e por trabalhos ligados à meliponicultura, apicultura e preservação de espécies silvestres.

A UFAM também informou que Davi se tornou professor titular em 2020 e ressaltou sua contribuição acadêmica:

“O professor tornou-se titular em 2020 e deixa um legado à comunidade universitária.”

No encerramento, a universidade manifestou solidariedade:

“Neste momento de dor, a Ufam se solidariza com os familiares, amigos, e colegas de trabalho, desejando força e conforto diante desta irreparável perda.”

Até o momento, a instituição não confirmou oficialmente os locais do velório.