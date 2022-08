Proposta por Janones e Eduardo Moreira, Carta do Povo tem texto divulgado e assinaturas são recolhidas

Apoie o 247

247 - Após o lançamento, na última segunda-feira (15), do projeto da "Carta do povo brasileiro em defesa da democracia", idealizado pelo deputado federal André Janones (Avante-MG) e pelo economista Eduardo Moreira, com apoio do Instituto Conhecimento Liberta (ICL), brasileiros de todo país enviaram suas contribuições para construir o texto final e o resultado foi divulgado nesta quinta-feira (18).

A "Carta do Povo" reúne diferentes visões sobre o que é a democracia para a população brasileira. Entre os temas mais presentes na definição deste sistema político pelo povo, estão a liberdade, cuidado, direitos e oportunidades.

O atual manifesto, segundo André Janones, não é uma resposta ou "crítica ao que foi realizado no 11 de agosto na USP". O deputado afirma que "a gente precisa incluir a defesa da democracia e, vamos falar no popular, a defesa do povão, do arroz com o feijão na mesa. A gente tem que impedir a 'ruptura institucional' e também impedir que ferrem com o pobre que não está dando conta de comprar comida no supermercado. São as duas linguagens."

Agora, com o texto no ar, os organizadores do manifesto começam a recolher assinaturas. Até o momento, quase 17 mil brasileiros já assinaram o documento.

Para assinar a Carta do Povo e fortalecer a luta democrática brasileira, clique aqui.

Confira a íntegra da "Carta do povo brasileiro em defesa da democracia":

"Muito tem se falado sobre democracia. Mas afinal, o que é democracia para nós, o povo?

Democracia é termos o direito do voto, do livre pensar, de professar nossa fé e nosso credo. É vivermos livres de ameaças autoritárias e do medo da fome e do desemprego.

A democracia que exigimos é aquela em que uma mãe não tenha que empurrar, com os olhos marejados, o próprio prato de comida para matar a fome de seu filho.

Nossa democracia só será para valer quando cuidarmos de todos os pequenos, os miúdos, os fragilizados, e não deixarmos ninguém para trás. Uma democracia com direitos para todos, mas que olhe especialmente para os mais vulneráveis.

A democracia que buscamos é a democracia das oportunidades, onde um agricultor possa celebrar o abraço carinhoso da filha, que conseguiu, com sua dedicação e esforço, entrar numa boa universidade. Para estudar o que desejar, construir seu próprio caminho e vencer na vida.

A democracia que buscamos todos os dias, é uma em que pais e mães não fiquem com o coração apertado toda vez que seus filhos saírem para estudar, trabalhar ou se divertir, por medo da violência que mata. E que castiga ainda mais a população pobre e preta das periferias.

A democracia que almejamos é aquela onde lazer e cultura sejam verdadeiramente direito de todos. Ir ao cinema, assistir a uma peça de teatro, ouvir uma boa música, não podem ser privilégios de poucos.

O Brasil democrático não aceita que crianças sejam abandonadas à própria sorte, com dificuldade de ler e escrever aos 10 anos. Democracia é ter direito a escola de qualidade e ter professores reconhecidos.

Democracia é ter direito ao descanso merecido depois de décadas de trabalho duro. Ter aposentadoria decente, para poder aproveitar os netos e tudo aquilo que foi sacrificado durante a jornada da vida.

A democracia que queremos para o Brasil cuida de cada indígena e preserva cada pedaço de terra, pois entende que o respeito à natureza e aos nossos povos originários dizem muito sobre nosso passado e ainda mais sobre o futuro que queremos.

Democracia é garantir que todos tenham o direito de ser como são e amar quem quiser. Livre do preconceito, da opressão e do julgamento dos outros.

A democracia do povo brasileiro só será verdadeira quando todos tiverem não somente um teto, mas também um lar para descansar o corpo e a alma depois de um dia duro de trabalho.

Na democracia desta nossa terra onde tudo que se planta prospera, o Estado precisa estender as mãos aos que têm os pés rachados, as mãos grossas e o rosto marcado pelo trabalho de sol a sol. Aos que usam a enxada e o arado para levar comida à mesa de todos.

A democracia que exigimos garante água em cada torneira e saneamento em cada morada. Não tolera crianças brincando em valas cheias de esgoto e lixo.

Democracia é o direito ao amparo na hora da doença. Não deixa faltar leitos, remédios e vacinas. Não aceita que filhos e filhas, pais e mães, tenham que chorar ao leito de um ente querido que tenha partido pelo descaso do Estado.

Democracia é o direito a ter a carteira profissional assinada e direitos trabalhistas garantidos. É ter apoio e dinheiro para empreender e montar o próprio negócio. Fazer da própria criatividade e perseverança o seu ganha pão. Direito a ver o imposto que pagamos ser revertido em benefícios para todos, e não apenas para poucos.

Democracia é valorizar quem nos protege. Quem pede bênção pela manhã e vai à luta, fardado ou não, com honra e coragem, para garantir a segurança de nosso povo.

Democracia é o direito de conhecer as belezas deslumbrantes do Brasil. Levar a família para a praia, brincar na areia e ver o mar. E vez ou outra, o Pantanal, a Amazônia, a Serra Gaúcha, os Lençóis Maranhenses e o Cristo Redentor.

Liberdade, cuidado, direitos e oportunidades. É disso que é feita a democracia. É o que nós, o povo, acreditamos."

