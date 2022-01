"PSB apoia Lula como se fosse um favor", critica Emir Sader

Para o sociólogo, não se deve exigir "contrapartidas" do PT, visto que Lula é agora a única saída para a "pior crise que o Brasil já enfrentou" edit

247 - O sociólogo e cientista político Emir Sader fez uma crítica ao PSB, presidido por Carlos Siqueira, pelo Twitter neste domingo (2).

Diante das notícias de que o partido estaria cobrando do PT apoio em determinados estados na eleição deste ano para, em troca, apoiar a candidatura do ex-presidente Lula (PT) ao Palácio do Planalto, ele disse que se aliar ao petista não é um favor, mas uma necessidade.

Para Sader, o apoio a Lula deve se dar pelo fato de o petista ser a única maneira de pôr fim ao governo Jair Bolsonaro e ao que chamou de "pior crise que o Brasil já enfrentou". Na visão do sociólogo, não cabem cobranças neste momento. "PSB apoia o Lula como se fosse um favor, pelo qual quer receber contrapartidas. Não porque é a única saída para a pior crise que o Brasil já enfrentou".

