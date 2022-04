PSB pede ao STF que suspenda sigilo a encontros de Bolsonaro com pastores

Apoie o 247

247 - O PSB entrou com um pedido no STF para suspender o sigilo imposto pelo governo Jair Bolsonaro à lista de pastores lobistas que protagonizaram o escândalo no Ministério da Educação.

>>> PDT aciona a PGR contra sigilo imposto sobre encontros entre Bolsonaro e pastores lobistas do MEC

Investigados pela PF, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura são suspeitos de pedirem propina para liberar recursos da pasta para prefeituras. Os religiosos negam ter praticado qualquer irregularidade. Eles são investigados pela Polícia Federal. O escândalo levou o agora ex-ministro da Educação Milton Ribeiro a deixar o cargo.

No pedido, o PSB pede uma medida cautelar determinando que Bolsonaro "se abstenha de mobilizar a norma excepcional de sigilo para proteção estratégica eleitoreira, de campanha ou que não evidencia qualquer interesse público".

A legenda pede para que a PGR conheça e processe a representação, "especificamente para que se formule requerimento nos autos do Inquérito 4.896/DF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em ordem a determinar que o Planalto evite a decretação de sigilo nas visitas realizadas pelos pastores lobistas que estão sendo alvo de investigação, ao Presidente Jair Messias Bolsonaro, enquanto perdurarem as diligências investigativas deferidas pela relatora do Inq. 4.896/DF". (Com informações do jornal O Globo).

