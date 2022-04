PSB quer comandar a agenda ambiental de Lula

Apoie o 247

247 - Tendo o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) como candidato a vice-presidente, o PSB quer também comandar a agenda ambiental do ex-presidente Lula (PT), segundo o Estado de S. Paulo.

A sigla já tem elaborado o Programa de Ocupação Inteligente da Amazônia, que propõe ampliar investimentos em ciência e tecnologia na região amazônica.

O partido diz ainda ter nomes de referência na área ambiental, como o ex-ministro do Meio Ambiente no governo Lula Carlos Minc e o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ), presidente da frente ambientalista.

Lula participa na manhã desta segunda-feira de um debate na Fundação Perseu Abramo com especialistas em Meio Ambiente sobre a situação atual das políticas públicas e sobre desenvolvimento sustentável. Participam o cientista Carlos Nobre, a ex-ministra Izabella Teixeira, o deputado federal Nilton Tatto, os economistas Ricardo Abramovay e Esther Bemerguy e representantes do PV, PCdoB e PSB.

O ex-ministro Aloizio Mercadante, que desenha as propostas do PT, também vai dialogar com representantes do PSB. “Temos conversado muito com o PSB, PCdoB e PV, já com discussões acumuladas”, diz.

