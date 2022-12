PSD suspende filiação de suspeito de participação em tentativa de ataque terrorista em Brasília

Alan Diego Rodrigues dos Santos será expulso do partido caso seja confirmado que ele participou da tentativa de ataque a bomba nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília edit

247 - O diretório estadual do PSD em Mato Grosso suspendeu, de forma preventiva, a filiação de Alan Diego Rodrigues dos Santos, suspeito de participação na tentativa de um atentado a bomba nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília, no sábado. Segundo autoridades do Distrito Federal, Alan Diego deixou a capital federal e está sendo procurado pela polícia.

De acordo com o site O Antagonista, O PSD “abriu prazo para Alan Diego apresentar sua defesa no caso. Caso seja confirmada a participação dele no episódio, ele será expulso da legenda”.

O presidente do PSD de Mato Grosso, senador Carlos Fávaro, disse que “manifestações antidemocráticas precisam ser rechaçadas e a prática de quem comete esses crimes, tipificada na legislação”.

Ele também afirmou que a legenda “é um instrumento para a realização do processo político fiel ao princípio democrático e ao regime republicano, jamais aceitando ou relevando manifestações que atentem contra o Estado Democrático de Direito”.

