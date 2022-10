PSDB libera filiados para votar em Lula ou Bolsonaro no 2º turno

Apoie o 247

247 - O PSDB anunciou na tarde desta terça-feira (4) que liberou seus filiados para votarem nas candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais, no dia 30 de outubro.

"A Executiva Nacional do PSDB, na tarde desta terça feira, decidiu liberar os diretórios estaduais e filiados no 2° turno das eleições presidenciais", disse o partido em comunicado nas redes sociais.

Horas antes, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que ficou em terceiro lugar na disputa à reeleição, declarou apoio ao candidato Tarcisio Freitas (REP) e Bolsonaro.

A posição do governador de São Paulo não representa o PSDB, que tem nomes expressivos apoiando Lula. Durante encontro com franciscanos, Lula falou que o PT é o partido de maior preferência do eleitorado e que chegou muito bem posicionado no segundo turno, com mais de 6 milhões de votos à frente de Bolsonaro. Ele exaltou ainda os apoios recebidos nesta terça, como do PDT de Ciro Gomes.

