PSDB paulista se distingue de Rodrigo Garcia e declara apoio a Lula no segundo turno

Diretório estadual está em sintonia com ala do partido que defende voto em Lula contra Jair Bolsonaro

247 - O diretório do PSDB no estado de São Paulo decidiu nesta segunda-feira (24) apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. No primeiro turno, o PSDB integrou a chapa encabeçada por Simone Tebet (MDB) tendo a senadora Mara Gabrilli de vice.

A decisão da legenda é oposta à do governador Rodrigo Garcia (PSDB) que se apressou em declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) sem o consentimento partidário.

Em nota, a direção tucana ressaltou que nomes como Aloysio Nunes, José Aníbal, o secretário-geral Carlos Alberto Balotta e o presidente municipal da legenda na capital, Fernando Alfredo, defenderam apoio ao ex-presidente.

“A defesa da democracia foi foco central no debate e ponto defendido pelo ex-senador José Aníbal ao pontuar o apoio a Lula. Aloysio Nunes declarou que essa posição representa a maior parte dos tucanos históricos e Balotta relembrou o apoio a Lula em 1998″, disse o partido. Para a eleição estadual, o PSDB decidiu declarar apoio ao bolsonarista Tarcísio de Freitas.

