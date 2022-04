PSol cobra informações do Planalto sobre cargos em troca da morte do miliciano Adriano da Nóbrega

A bancada do PSol protocolou requerimento para o Planalto pedindo esclarecimentos sobre a denúncia de que a Presidência teria oferecido cargos em troca da morte do miliciano edit

247 - A bancada do PSol na Câmara dos Deputados protocolou requerimento de informação para o Planalto pedindo esclarecimentos sobre a denúncia de que a Presidência teria oferecido cargos em troca da morte do miliciano Adriano da Nóbrega, envolvido na morte de Marielle Franco. A informação foi divulgada na conta do Twitter da deputada Luiza Erundina (PSol-SP).

>>> Helena Chagas: surgiu a conexão entre Planalto e milícias — e isso é gravíssimo

Em uma escuta telefônica obtida pelo jornal Folha de S.Paulo, a irmã de Adriano, Daniela Magalhães da Nóbrega, diz também que o ex-PM teria ficado sabendo da existência de uma reunião “envolvendo seu nome no palácio e o desejo de que se tornasse um ‘arquivo morto’” -- apenas dois dias antes de sua morte. O ex-policial militar foi executado em fevereiro 2020.

🚨#URGENTE A bancada do @psolnacamara acaba de protolocar Requerimento de Informação para a Presidência da República exigindo esclarecimentos sobre a denúncia de que o Planalto teria oferecido cargos em troca da morte do ex-PM Adriano da Nóbrega, morto em 2020. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Luiza Erundina (@luizaerundina) April 6, 2022

